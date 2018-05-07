«Работал достойно»: президент поблагодарил правительство, особо отметив заслуги Медведева

На успех кабинета министров указывает рост продолжительности жизни и рост зарплат бюджетников

Поздно вечером в воскресенье Владимир Путин встретился с членами кабинета министров, который сложит с себя полномочия в день инаугурации президента. Вновь избранный глава государства поблагодарил правительство за работу, особо отметив работу его председателя.

Российский лидер считает довольно насыщенными прошедшие со дня формирования правительства шесть лет, сообщил Песков. Его слова приводит «КВ». Это время было наполнено новыми вызовами и неординарными событиями, в том числе глобального масштаба.

«От правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли», — сказал президент.

Что же касается личных заслуг председателя правительства Дмитрия Медведева, то они проявились, главным образом, в его командной работе, на что особо указал глава государства.

«Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева», — сообщил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин также указал на то, что основные направления работы кабинета были связаны с реализацией майских указов президента.

«Здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой… Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть», — сказал глава государства, отметив, что «стратегический вектор развития задан правильно».

Главным свидетельством успеха правительства в этой работе стал рост продолжительности жизни россиян и рост зарплат бюджетников.

Согласно Конституции, в понедельник, 7 мая, правительство сложит с себя полномочия перед официально вступившим на пост президентом России.