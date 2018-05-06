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Запад отступил от своей позиции по Асаду
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Посол Франции в РФ заявила, что Париж больше не требует безусловного ухода Асада 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Reuters
Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада в качестве условия урегулирования конфликта в ближневосточной стране. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье на сайте издания.
"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет", — сказала она.
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Посол отметила, что Франция также выступает против ситуации, когда освобожденные от террористов и боевиков оппозиции территории просто перейдут под контроль Дамаска. По ее мнению, будущее Сирии должно решиться по итогам диалога между политическими силами.
"Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции, — указала она. — Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается".
Резолюция СБ ООН 2254, поддержанная всеми членами Совета Безопасности, в том числе Францией, предполагает урегулирование конфликта в Сиии на основе диалога между всеми политическими силами страны. Резолюция устанавливает сроки проведения президентских и парламентских выборов после достижения соглашения. О судьбе конкретных людей, в том числе президента Башара Асада, в ней речь не идет.
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