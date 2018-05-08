За хранение санкционных продуктов будут жестоко наказывать

Роспотребнадзор хочет ужесточить наказание за продажу и хранение санкционных товаров. По нарушителям предлагается бить рублем. Соответствующий законопроект правительство уже внесло в Госдуму

Несмотря на запрет в 2014 году импорта многих продуктов из США ЕС и еще восьми стран, они продолжают поступать в Россию через другие государства Евразийского экономического союза . Крупные сетевые магазины с санкционкой не связываются. Чаще всего «запретные» товары обнаруживаются в несетевой рознице, интернет-магазинах, на рынках и торговых базах.

«С момента введения запрета мы проверили более 150 тысяч объектов. Изъяли из оборота и уничтожили 650 тысяч продуктов, из которых больше 90% — это овощи», — рассказала «Российской газете» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, сегодня недостаточно мер административного воздействия к нарушителям. Чтобы избежать конфискации, поставщики санкционки идут на разные ухищрения: переупаковывают партии, наносят маркировку стран, в отношении которых нет эмбарго, напоминает издание.

Предлагается определить в КоАПе, что под оборотом понимается перевозка товаров, их хранение, разгрузка, перегрузка, упаковка, переупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка, использование для производственных и технологических нужд, а также совершение любых видов сделок.

Штрафы за незаконный оборот составят для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 70 до 100 тысяч с конфискацией. По-прежнему не запрещен ввоз в Россию санкционных товаров для личных нужд. По закону можно провезти через границу упакованные продукты весом до 5 килограммов из любой страны.

Что принесли запреты?

Роспотребнадзор уже давно предлагает разные инициативы по борьбе с распространением запрещенных продуктов. Относиться к контрсанкциям можно по-разному, но закон есть закон, и его надо соблюдать, а судя по рынкам и магазинам, дела с этим действительно обстоят не очень хорошо, санкционных товаров довольно-таки много в свободной реализации.

Так что штрафовать, пожалуй, надо. Но одновременно с ужесточением карательных мер необходимо ужесточать и контроль, иначе кардинального изменения ситуации все равно не случится, полагают опрошенные «Ридусом» эксперты.

Если нарушители смогли подделать документы для того, чтобы ввезти эти продукты в Россию, поймать их за руку не так-то просто. «В первую очередь, будут страдать те, кто завозит санкционку без всяких фальсификаций просто по-тихому в частном порядке малыми партиями», — предполагает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

Сам по себе эффект от контрсанкций эксперты оценивают неоднозначно. С точки зрения рядового потребителя он, безусловно, отрицательный. Любое ограничение конкуренции закономерно влечет за собой рост цен. В 2014 году после введения запрета отечественные аналоги подорожали на 3%. При этом качество продуктов, мягко говоря, не улучшилось.

Но, по сути, влияние антисанкций действовало не более полугода, считает бывший замминистра сельского хозяйства доктор экономических наук Леонид Холод . Дальше в игру вступила девальвация рубля, в результате которой практически в два раза подорожало все импортное продовольствие, даже не попавшее под санкции, и стало совсем неконкурентоспособно на внутреннем рынке. С одной стороны, это еще больше способствовало росту цен, но с другой, создало очень хорошую ценовую защиту для отечественных аграриев и стимул к развитию производства.

Однако оценивать эффективность контрсанкций с точки зрения сельского хозяйства преждевременно, предупреждают эксперты. Дело в том, что самая высокая зависимость от импорта была на рынках с длительным инвестиционным циклом. Прежде всего, это молочное животноводство — очень сложная и рискованная отрасль с большим количеством нюансов и средней окупаемостью в 7−8 лет.

Инвестиционный цикл для выращивания тепличных овощей (от проектирования и строительства собственно теплиц до устойчивого производства) — 5−7 лет. Столько же потребуется, чтобы саженцы стали плодоносящим садом. А вот свиноводам и птицеводам санкции уже помогли: свининой и мясом птицы Россия сегодня практически полностью себя обеспечивает.

Аграрное неравенство

Пока что в очевидном выигрыше от продуктовых запретов оказалась Беларусь , которая буквально завалила российский рынок своей молочной продукцией, хотя злые языки поговаривают, что и тут без присутствия санкционки не обошлось — сами белорусы не производят столько молока, сколько продуктов из него поставляют в Россию.

Все так же наблюдается большая зависимость от импорта и по овощам, разве что его структура изменилась. «У нас большая проблема с дефицитом теплиц, их очень дорого ставить, кредиты дорогие, нет своего собственного семенного материала, селекционная отрасль вообще вся находится в большом запустении», — перечисляет ворох проблем Антропов.

По его мнению, одними запретами никак не получится возродить отечественное сельское хозяйство. Здесь, наоборот, надо действовать стимулирующими методами, а не запретительными. Тогда и на свободном рынке наши аграрии смогут свободно конкурировать.

Так, например, есть серьезная проблема неравенства сельхозпроизводителей внутри самой России. Ценовой защитой смогли воспользоваться прежде всего крупные агрохолдинги, в руках которых сосредоточена почти вся финансовая поддержка отрасли. Именно они являются получателями основной массы государственных субсидий, остальным достаются сущие копейки.

Точно так же дело обстоит и с субсидируемыми льготными кредитами, которые выдают крупные банки. Часто они отказывают малым аграрным предприятиям просто потому, что не уверены в их способности расплатиться по займу в нынешней ситуации, и предпочитают кредитовать только проверенных крупных производителей, то есть, опять-таки, немногочисленные агрохолдинги.