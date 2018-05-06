Медведев будет действовать по «суперуказу» Путина

Новое правительство Медведева будет действовать по «суперуказу» Путина

Дмитрий Медведев , вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая. Что касается персонального состава его команды, то уже примерно ясно, какие задачи поставит ей президент. Под конкретные задачи будут подобраны конкретные исполнители. Как ожидается, задачи Путин обозначит одним «суперуказом», — о резком повышении доходов и в целом уровня жизни россиян.

Если Владимир Путин внесет кандидатуру премьер-министра 7 мая, в день своей инаугурации, то Госдума рассмотрит этот вопрос на следующий день. Об этом сообщил в пятницу спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Фракции проведут консультации с кандидатом в премьеры до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании нижней палаты, сказал Володин. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил всем: когда именно будет внесена кандидатура — это вопрос, который решает исключительно глава государства.

О том, что у обновленного кабмина, вероятно, останется прежний руководитель, сейчас говорят не только «анонимные инсайдерские источники». То, что премьером вновь станет Дмитрий Медведев, в частности, полагает замглавы думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов . Такой вывод можно сделать, исходя из частого появления Медведева в медиапространстве, и его уверенного и спокойного поведения, — сказал депутат РИА «Новости» . Именно с Медведевым фракции и будут встречаться для консультации, — это уже слова анонимного источника того же агентства.

Если отвлечься от слухов и утечек, то как отмечают эксперты, в пользу назначения, точнее переназначения, нынешнего премьера есть серьезные доводы.

«Предпосылки к тому, что Медведев останется премьер-министром, достаточно высоки. Во-первых, он — профессионал. Здесь следует учесть и этап его президентства, и нахождение во главе правительства. И соответственно необходимо, чтобы это был абсолютно преданный человек и абсолютно подготовленный человек. Любому другому человеку, который приходит на эту должность, нужен некий промежуток времени, чтобы собрать в единое целое все нити экономического управления государством. У Медведева все это собрано и давным-давно», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Колядин.

«Второй фактор чрезвычайно важный. Это то, кто будет преемником, — считает Колядин. — Хотя, скорее всего, фигура преемника появится ближе к окончанию срока президентских полномочий Путина. Однако любой другой человек, кроме Медведева, который займет этот пост, все равно априори начнет восприниматься как потенциальный преемник». По мнению собеседника, появление новой фигуры создаст ненужный ажиотаж у части элит.

Политологи уже в марте предсказывали в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что Дмитрий Медведев останется на своем посту. По оценке экспертов, главное ожидание от новой команды (или от обновленной команды Медведева) — преемственность курса. Но, однозначно, это будет не стагнация, а прорыв, с учетом новых вызовов и во исполнение тех задач, которые поставил президент в послании Федеральному собранию.

Сразу после инаугурации и еще до официального формирования правительства следует ожидать, что обновленный кабмин поручит руководящие указания. Так это было 7 мая 2012 года, когда Владимир Путин, вступив в должность, дал сразу 218 поручений правительству. Поручения были сформулированы в знаменитых майских указах. Вполне вероятно, что сейчас будет подписано не 11 указов, а один.

Во всяком случае, в опубликованном еще 16 марта перечне поручений во исполнение послания Федеральному собранию, прямо сказано: администрации президента до 15 апреля «обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации». Именно указа, а не указов. Но судя по тому, что должен содержать этот документ, речь идет о «суперуказе».

«Вероятность появления «суперуказа» высока — с учетом того, что Путин говорил об этом и на пресс-конференции сразу после выборов, и на конференции после подведения итогов выборов», — напомнил газете ВЗГЛЯД директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По его мнению, «Суперуказ» должен определить ни много ни мало «национальные цели развития России » надолго — до 2024 года.

В перечне поручений Путина в качестве первой из этих целей указано увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Вторым пунктом идет «повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране».

Первые два пункта, таким образом, говорят о давней путинской идее — о сбережении народа. И лишь затем следует макроэкономическая задача: «вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

Далее упомянуто «обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно». Отдельным пунктом идет создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.

Нетрудно заметить, что все это — те задачи, которые перечислил Владимир Путин в первой, «невоенной» части своего мартовского послания. Оно, как отмечали эксперты, было воспринято как программа президента на 2018-2024 годы. «Национальные цели» включают себя те направления, о которых тогда говорил Путин: в первую очередь упомянуты здравоохранение, образование и демография. В заключение, но явно не в последнюю очередь предписано разработать «целевые параметры и основные задачи» пространственного развития России.

Итак, перед нами вопросы прежде всего социально-экономического плана, — указывает Павел Салин. Причем, «социалка» находится в приоритете. Если в «суперуказе» (что логично) задачи будут расписаны подробнее, то надо ожидать: в дополнение к таким областям, как образование и здравоохранение, будут прописаны задачи в области культуры. Напомним, что в апреле Путин распределил сотню грантов на творческие проекты.

«Есть запрос населения на повышение качества жизни, а не количественных показателей. Власть строила на этом свою избирательную кампанию, и сейчас необходимо отрабатывать авансы, которые были выданы населением», — отмечает Салин.

По его оценке, отличие «суперуказа» от майских указов будет заключаться в том, что в 2012 году ставка делалась на количественные показатели. Эксперт отметил: «Условно говоря, не к такой-то дате такие-то средства будут израсходованы на такие-то цели, а таким-то образом будет повышена эффективность расходования этих средств».