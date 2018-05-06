Хейли заявила, что война с КНДР остается одним из вариантов действий 

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что война с КНДР все еще остается одним из вариантов возможных действий администрации президента Дональда Трампа.
"Эта администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам. Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий", — сказала она в интервью телекомпании CBS, отвечая на вопрос «готовы ли США начать войну против Северной Кореи».
Данные высказывания Хейли прозвучали на фоне заявлений Трампа об «успешной подготовке» к его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в начале июня или даже раньше» в зависимости от развития событий. Глава Белого дома отметил в пятницу, что дата и место такой встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее он высказался за то, чтобы его беседа с Ким Чен Ыном прошла в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Хотя он в качестве еще одного возможного места саммита с лидером КНДР упомянул и Сингапур.
В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.