Порошенко проведет переговоры с Меркель и Макроном

Ранее Меркель заявила, что данную встречу нельзя расценивать как встречу в «нормандском формате», так как в ней не будет принимать участие президент РФ Владимир Путин . В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия , ФРГ, Франция и Украина.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что от встречи не стоит ожидать больших результатов. В частности, по урегулированию в Донбассе, так как в ней не будут принимать участие Путин и представители США

Встреча трех

Информация о планах провести в Ахене саммит глав Украины, Германии и Франции по размещению в Донбассе миротворцев ООН без участия Путина просочилась в СМИ со ссылкой на источники еще в начале апреля.

Первой эту информацию подтвердила Меркель во время предыдущего визита Порошенко в Германию 10 апреля. Федеральный канцлер заявила, что проведение такой короткой встречи «возможно». При этом она отметила, что это не будет встреча в «нормандском формате». Она не уточнила, какие вопросы планируется обсудить в ходе переговоров.

По данным пресс-службы украинского президента, помимо трехсторонних переговоров с Меркель и Макроном, у Порошенко также запланирована встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Предмет их переговоров не сообщается.

Кроме этого Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии «Карла Великого» президенту Франции Эммануэлю Макрону, которой награждают за вклад в объединение Европы.

Обсудят миротворцев

Как ранее анонсировал сам Порошенко, в ходе встречи в Ахене он планирует провести консультации «по вопросам безопасности». Он также отметил, что в первую очередь рассчитывает обсудить с немецким и французским лидерами вопрос размещения миротворцев в Донбассе и скоординировать позиции по санкциям в отношении РФ.

"Канцлер (Меркель — ред.) сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера (Меркель и Макрон — ред.) только что (в конце апреля — ред.) посетили Соединенные Штаты, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций", — сказал Порошенко в интервью немецкому изданию Focus, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Меркель и Макроном в Ахене.

На вопрос издания, ожидаются ли новые предложения президента Путина для урегулирования ситуации в Донбассе после его переизбрания на пост, глава украинского государства сказал, что «это странная точка зрения». «Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?» — заявил президент Украины.

Порошенко также отметил, что Украина больше не доверяет России. "" — президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война… Мы совершенно точно не будем нападать на Россию, но будем пользоваться любой возможностью для собственной защиты", — добавил украинский лидер.

Контекст по Донбассу

На сегодняшний день процесс урегулирования в Донбассе зашел в тупик. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) состоялась еще осенью 2016 года, с тех пор переговоры велись только либо главами этих стран по телефону, либо на уровне глав МИД

Стороны не могут согласовать «дорожную карту» по реализации минских соглашений. Необходимость такой «дорожной карты» возникла из-за того, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики видят разную очередность действий на пути к миру в Донбассе.

Киев настаивает, чтобы сначала были выполнены пункты о безопасности — полноценно заработало прекращение огня, были отведены все вооружения от линии соприкосновения и украино-российская граница была передана под контроль Киева. Лишь после этого, считают украинские власти, могут быть проведены выборы в регионе.

В свою очередь ДНР и ЛНР считают, что пункты, касающиеся безопасности, и политический блок минских соглашений должны реализовываться параллельно.

При этом с 2017 года основные дискуссии по достижению мира в Донбассе связаны с возможностью введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

На сегодняшний день проект резолюции о миротворцах в Донбассе не внесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН , так как нет согласованного варианта документа. Ранее в январе Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что не теряет оптимизма в вопросе согласования миротворческой миссии ООН для Донбасса в 2018 году.

Прорыва не будет

По мнению руководителя украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева , больших результатов от визита Порошенко в Германию ожидать не стоит.

"Никаких серьезных результатов от этого визита ожидать не стоит. Скорее всего, Порошенко опять попросит денег. Серьезных денег, судя по всему, в режим Порошенко никто вливать не будет. Если и бросят, то какие-то крохи. По Донбассу никаких результатов не будет. Потому что без России и США о чем-либо говорить бессмысленно", — поделился мнением в комментарии РИА Новости Золотарев.

Он считает, что этим визитом Порошенко хочет продемонстрировать своим избирателям «его рукопожатность в Европе».

Аналогичной точки зрения придерживается украинский политолог Вадим Карасев . Он также полагает, что от встречи в Ахене не стоит ждать прорыва. При этом он считает, что основное внимание участников встречи будет сконцентрировано вокруг урегулирования в Донбассе.

"Обсуждать будут Донбасс, возможно, формат, мандат, конфигурации миротворческого контингента в Донбассе, возможности Украины по реализации минских соглашений", — сказал Карасев.

Политолог отметил, что в ближайшее время запланированы визиты Меркель и Макрона в Россию, где они встретятся с Путиным. Карасев полагает, что благодаря встрече в Ахене лидеры Германии и Франции смогут донести Путину позицию Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе и в целом по мирному урегулированию в регионе, что особо важно с учетом того, что переговоры «нормандской четверки» давно не проводились.