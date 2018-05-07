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Порошенко 9 — 10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
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Порошенко 9 — 10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Украины Пётр Порошенко в период с 9 по 10 мая будет находиться с визитом в Германии, где проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
«Порошенко 9 — 10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трёхсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — говорится в сообщении.
Ранее Порошенко назвал темы переговоров с Меркель 10 апреля в Берлине.
RT на русском: последние новости
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