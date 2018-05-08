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На Украине назвали главную тему встречи Порошенко, Меркель и Макрона
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

На Украине назвали главную тему встречи Порошенко, Меркель и Макрона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине будет главной темой встречи президента Украины Петра Порошенко с лидерами Германии и Франции в Аахене, заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.
Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации на Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией", — сказал Кучма на пресс-конференции во вторник.
По словам второго президента Украины, весь «корень решения проблем (в Донбассе — ред.) в России». Кучма уверен, что, сколько бы в «нормандском формате» ни было стран, от этого ничего не изменится.
В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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