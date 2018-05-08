На Украине назвали главную тему встречи Порошенко, Меркель и Макрона

"Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации на Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией ", — сказал Кучма на пресс-конференции во вторник.

По словам второго президента Украины, весь «корень решения проблем (в Донбассе — ред.) в России». Кучма уверен, что, сколько бы в «нормандском формате» ни было стран, от этого ничего не изменится.

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.