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Раскрыт сценарий инаугурации президента
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В Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец», — цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, после прибытия в БКД избранный глава государства пройдёт по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.
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Затем президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка, продолжил пресс-секретарь. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.
«Во время нынешней церемонии гости, приглашённые на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади», — рассказал Песков.
Он добавил, что на мероприятие в числе прочих приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали ему во время предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что церемонию посетит вдова первого президента России Наина Ельцина.
Церемония инаугурации президента начнётся 7 мая в 12:00.
Президентские выборы состоялись 18 марта 2018 года. Со значительным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, получивший 76,69% избирателей.
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