Песков прокомментировал слова Леонтьева по Армении

Кремль не считает необходимым обращать внимания на недружественные высказывания вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева в отношении Армении, его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении, и также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы, а также братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу. Поэтому в данном случае, наверное, это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания", — сказал журналистам Песков.