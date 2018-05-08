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Песков прокомментировал слова Леонтьева по Армении
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Песков прокомментировал слова Михаила Леонтьева в отношении Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Кремль не считает необходимым обращать внимания на недружественные высказывания вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева в отношении Армении, его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении, и также они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы, а также братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу. Поэтому в данном случае, наверное, это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания", — сказал журналистам Песков.
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