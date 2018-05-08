В Москве пройдет встреча президентов России и Сербии 

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич встретятся во вторник в Москве.
Как сообщил Вучич ранее в эфире телеканала Pink, встреча с Путиным пройдет в формате ужина. Глава Сербии собирается присутствовать на Параде Победы в Москве, а с российским лидером он встретится накануне. В понедельник Путин вступил в должность президента на новый срок.
Вучич сообщил, что планирует обсудить с Путиным косовскую проблематику, "Турецкий поток", энергетику и экономику. Он отметил, что благодаря России сербы избежали в 2015 году "печати народа, совершившего геноцид", за что он лично благодарен российскому руководству.
Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрел мужчин и юношей-мусульман силами боснийских сербов в июле 1995 года геноцидом. За документ проголосовали 10 членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла — воздержались. Тогдашний представитель России при ООН Виталий Чуркин заявлял, что принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Пресс-служба Кремля накануне сообщила, что Путин на переговорах с Вучичем планирует обсудить реализацию совместных инвестпроектов и развитие сотрудничества.
"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, закончить ее строительство планируется в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает несколько вариантов маршрута продолжения "Турецкого потока": через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
В начале апреля министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.