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Керимов намерен посетить парад 9 мая
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Помощник Керимова: сенатор намерен посетить парад 9 мая, если разрешат врачи 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Сулейман Керимов в настоящее время находится под наблюдением врачей, он планировал посетить парад Победы 9 мая и принять участие в праздничных мероприятиях, если позволят медики. Об этом рассказал ТАСС во вторник помощник сенатора Алексей Красовский.
Керимов находится под подпиской о невыезде во Франции, где против него возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости. Он уже несколько раз приезжал в Россию с разрешения французского суда и находится здесь в настоящее время. Как ранее сообщил помощник Керимова в Совфеде, в минувшую субботу парламентарий попал в госпиталь Вишневского в Московской области из-за проблем с сердцем, у него была диагностирована аритмия сердца.
"В настоящий момент он находится под наблюдением врачей. Он планировал пойти и на парад Победы. Но будет ли он там в итоге, это все на усмотрение врачей", — сообщил Красовский.
Он добавил, что сенатор "конечно, посетит торжественные мероприятия", посвященные Победе в Великой Отечественной войне, если не будет противопоказаний.
Красовский напомнил, что в 2011 году Керимову была проведена операция по шунтированию сердечных сосудов, и предположил, что ухудшение состояния здоровья может быть связано с этим.
"Это не то, чтобы резко сейчас появилось. Была такая операция, а подробности все врач знает", — сказал собеседник агентства.
Ранее помощник сенатора сказал ТАСС, что Керимов сможет вернуться во Францию в срок, если врачи разрешат ему перелет.
Парламентарий находится во Франции под следствием по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег. Он был задержан французской полицией в Ницце, но затем с рядом ограничений на передвижение отпущен под залог в €40 млн Керимов также внесен в санкционный список США.
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Комментарии2  Ещё 10 источников 
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