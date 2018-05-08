Керимов намерен посетить парад 9 мая

Член Совета Федерации Сулейман Керимов в настоящее время находится под наблюдением врачей, он планировал посетить парад Победы 9 мая и принять участие в праздничных мероприятиях, если позволят медики. Об этом рассказал ТАСС во вторник помощник сенатора Алексей Красовский.
Керимов находится под подпиской о невыезде во Франции, где против него возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости. Он уже несколько раз приезжал в Россию с разрешения французского суда и находится здесь в настоящее время. Как ранее сообщил помощник Керимова в Совфеде, в минувшую субботу парламентарий попал в госпиталь Вишневского в Московской области из-за проблем с сердцем, у него была диагностирована аритмия сердца.
"В настоящий момент он находится под наблюдением врачей. Он планировал пойти и на парад Победы. Но будет ли он там в итоге, это все на усмотрение врачей", — сообщил Красовский.
Он добавил, что сенатор "конечно, посетит торжественные мероприятия", посвященные Победе в Великой Отечественной войне, если не будет противопоказаний.
Красовский напомнил, что в 2011 году Керимову была проведена операция по шунтированию сердечных сосудов, и предположил, что ухудшение состояния здоровья может быть связано с этим.
"Это не то, чтобы резко сейчас появилось. Была такая операция, а подробности все врач знает", — сказал собеседник агентства.
Ранее помощник сенатора сказал ТАСС, что Керимов сможет вернуться во Францию в срок, если врачи разрешат ему перелет.