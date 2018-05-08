Керимов намерен посетить парад 9 мая

Помощник Керимова: сенатор намерен посетить парад 9 мая, если разрешат врачи

Керимов находится под подпиской о невыезде во Франции , где против него возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости. Он уже несколько раз приезжал в Россию с разрешения французского суда и находится здесь в настоящее время. Как ранее сообщил помощник Керимова в Совфеде, в минувшую субботу парламентарий попал в госпиталь Вишневского в Московской области из-за проблем с сердцем, у него была диагностирована аритмия сердца.

"В настоящий момент он находится под наблюдением врачей. Он планировал пойти и на парад Победы. Но будет ли он там в итоге, это все на усмотрение врачей", — сообщил Красовский.

Он добавил, что сенатор "конечно, посетит торжественные мероприятия", посвященные Победе в Великой Отечественной войне, если не будет противопоказаний.

Красовский напомнил, что в 2011 году Керимову была проведена операция по шунтированию сердечных сосудов, и предположил, что ухудшение состояния здоровья может быть связано с этим.

"Это не то, чтобы резко сейчас появилось. Была такая операция, а подробности все врач знает", — сказал собеседник агентства.

Ранее помощник сенатора сказал ТАСС, что Керимов сможет вернуться во Францию в срок, если врачи разрешат ему перелет.