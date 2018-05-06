Ещё
Захарова разъяснила ситуацию с приглашением послу Литвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова разъяснила ситуацию с приглашением послу Литвы на инаугурацию Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала ситуацию с приглашением на инаугурацию президента России Владимира Путина, которое было направлено послу Литвы.
Захарова написала, что после публикации материала, в котором говорилось, что литовская сторона не получала приглашение, ведомство уточнило, что документ был направлен в посольство Литвы по линии департамента государственного протокола МИД.
"Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", — отметила Захарова.
Она также указала, что МИД не комментирует мероприятия на высшем уровне, и что данный комментарий был согласован.
Газета.Ru: последние новости
Вся президентская рать МИД России направил приглашение на инаугурацию Путина президенту Литвы Макрон рассказал, какого диалога хочет с Путиным
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован49
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1793
Умер Владимир Сапунов48
В Турции задумались об отмене виз для россиян54
Путин снял взыскание с главы Минтранса146
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение