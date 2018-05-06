Захарова разъяснила ситуацию с приглашением послу Литвы на инаугурацию Путина

Захарова написала, что после публикации материала, в котором говорилось, что литовская сторона не получала приглашение, ведомство уточнило, что документ был направлен в посольство Литвы по линии департамента государственного протокола МИД.

"Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", — отметила Захарова.

Она также указала, что МИД не комментирует мероприятия на высшем уровне, и что данный комментарий был согласован.