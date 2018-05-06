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Главе Курской области объявили благодарность
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Главе Курской области объявили благодарность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ объявило благодарность губернатору Курской области Александру Михайлову за содействие в укреплении обороноспособности страны и государственной безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном портале правовой информации.
"Объявить благодарность правительства Российской Федерации за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности губернатору Курской области Михайлову Александру Николаевичу", — говорится в документе.
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