Путин отменил наказание министру транспорта

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Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта 

РИА Новости 43 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта РФ Максима Соколова, которое было наложено в 2017 году из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".
"Снять дисциплинарное взыскание с Министра транспорта РФ Соколова М. Ю. ", — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин в конце сентября подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову в связи с ситуацией в авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая с середины сентября 2017 года допускала массовые и длительные задержки рейсов, а в октябре и вовсе прекратила полеты из-за финансовых проблем.
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