Хейли продолжает угрожать Киму войной

"Администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам ", — сказала Хейли, отвечая на вопрос, готовы ли США начать войну против КНДР.

При этом она оговорилась, что воевать никто не хочет. «Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — приводит слова Хейли ТАСС

Между тем сам Трамп на днях заявил, что подготовка к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном идет успешно, а сама встреча может состояться в начале июня или даже раньше, в зависимости от развития событий. Американский лидер сказал, что дата и место такой встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.

Ранее Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном на границе двух корейских государств.