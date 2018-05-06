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Хейли продолжает угрожать Киму войной
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Хейли продолжает угрожать Киму войной 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Война с КНДР все еще остается одним из вариантов возможных действий администрации президента США Дональда Трампа, заявила постоянный представитель этой страны при ООН Никки Хейли.
"Администрация заняла позицию, показывающую Северной Корее, что может произойти с ними, если они будут угрожать Соединенным Штатам", — сказала Хейли, отвечая на вопрос, готовы ли США начать войну против КНДР.
При этом она оговорилась, что воевать никто не хочет. «Президент не хочет войны, я не хочу войны. Однако это один из вариантов возможных действий», — приводит слова Хейли ТАСС.
Между тем сам Трамп на днях заявил, что подготовка к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном идет успешно, а сама встреча может состояться в начале июня или даже раньше, в зависимости от развития событий. Американский лидер сказал, что дата и место такой встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее Трамп допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном на границе двух корейских государств.
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