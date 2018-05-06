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Израиль заявил о готовности к войне с Ираном
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Израиль заявил о готовности к войне с Ираном 

Говорит Москва 19 минут назад
Он расценил усиление военного присутствия Тегерана в соседней Сирии как действия, направленные против Тель-Авива. По словам Нетаньяху, которые приводит РИА Новости, в последние месяцы иранский Корпус стражей Исламской революции перебрасывает в зону конфликта наступательное и оборонительно оружие. Премьер еврейского государства заверил, что его страна не пытается обострить ситуацию, но «готова к любому сценарию».
В свете «активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия» особое значение приобретает предстоящая 9 мая встреча с Владимиром Путиным, подчеркнул Нетаньяху. Он сказал, что попытается добиться от Москвы понимания в этом вопросе.
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