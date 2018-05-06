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Макрон готов предоставить Путину доказательства химатаки в Думе
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Макрон готов предоставить Путину доказательства химатаки в Думе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что у Парижа есть доказательства химической атаки в сирийском городе Дума.
Макрон заверил, что готов предоставить сведения президенту РФ Владимиру Путину. Также глава Елисейского дворца рассказал, что настроен на диалог с российским лидером.
По мнению Макрона, «стратегический исторический» диалог позволит связать Европу и Россию, пишет Газета.ру
Ранее Путин и Макрон обсудили по телефону иранскую ядерную сделку.
Напомним, химическая атака в сирийской Думе произошла в середине апреля. Видео было предоставлено организацией «Белые каски». Позже организацию уличили в том, что кадры были постановочными.
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