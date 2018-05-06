Макрон готов предоставить Путину доказательства химатаки в Думе

Макрон заверил, что готов предоставить сведения президенту РФ Владимиру Путину . Также глава Елисейского дворца рассказал, что настроен на диалог с российским лидером.

По мнению Макрона, «стратегический исторический» диалог позволит связать Европу и Россию , пишет Газета.ру

Ранее Путин и Макрон обсудили по телефону иранскую ядерную сделку.

Напомним, химическая атака в сирийской Думе произошла в середине апреля. Видео было предоставлено организацией «Белые каски». Позже организацию уличили в том, что кадры были постановочными.