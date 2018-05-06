Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»

Макрон заявил, что хочет «исторического диалога с Путиным»

"Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие… Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем", — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны.

"Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чьё-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима", — подчеркнул президент Франции.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

По словам Макрона, его российский коллега Путин "понял, что он (Макрон) не неоконсерватор".