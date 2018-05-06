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Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
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Макрон заявил, что хочет «исторического диалога с Путиным» 

РИА Новости 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du dimanche рассказал, что хотел бы "исторического и стратегического диалога" с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие… Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем", — сказал французский лидер.
≥≥ Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны.
"Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чьё-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима", — подчеркнул президент Франции.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
По словам Макрона, его российский коллега Путин "понял, что он (Макрон) не неоконсерватор".
"Я хочу (вести) стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой", — заявил Макрон.
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