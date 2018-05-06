Путин поздравил Этуша

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Примите поздравления с днём рождения. Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной «вахтанговской» школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране», — говорится в телеграмме.
Путин отметил талант, мастерство, неподражаемое чувство юмора Этуша и пожелал ему здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, однако в его паспорте годом рождения указан 1923-й. Свой «неофициальный» 95-летний юбилей Этуш отмечал в 2017 году.
Актёр дебютировал в кино в 1953 году, сыграл более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».