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В МИД отметили роль Ирана в борьбе с терроризмом
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В МИД отметили роль Ирана в борьбе с международным терроризмом 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Иран играет эффективную роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается контртерроризма, то на примере сирийского кризиса, который во многом был спровоцирован действиями боевиков и террористов, у которых, к сожалению, были спонсоры извне… Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом", — сказала она в интервью иранскому агентству IRNA.
По словам Захаровой, роль Ирана в качестве "активного игрока на контртеррористическом направлении" имеет значение не только для борьбы с терроризмом в Сирии, но и для всего региона Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возможный развал ядерной сделки с Ираном и бесконечные обвинения некоторых западных стран в адрес Тегерана не добавляют эффективности в совместных усилиях стран по борьбе с терроризмом.
"Что касается, опять же, если говорить о том, что какое сейчас складывается отношение к Ирану со стороны западного мира, в первую очередь, со стороны США, то это не принесет ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европу", — добавила Захарова.
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