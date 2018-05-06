В МИД отметили роль Ирана в борьбе с терроризмом

В МИД отметили роль Ирана в борьбе с международным терроризмом

"Что касается контртерроризма, то на примере сирийского кризиса, который во многом был спровоцирован действиями боевиков и террористов, у которых, к сожалению, были спонсоры извне… Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом", — сказала она в интервью иранскому агентству IRNA.

По словам Захаровой, роль Ирана в качестве "активного игрока на контртеррористическом направлении" имеет значение не только для борьбы с терроризмом в Сирии, но и для всего региона Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что возможный развал ядерной сделки с Ираном и бесконечные обвинения некоторых западных стран в адрес Тегерана не добавляют эффективности в совместных усилиях стран по борьбе с терроризмом.