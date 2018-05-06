Вся президентская рать

Главный вопрос нового срока Путина — кто возглавит правительство и получит ли обновленный кабинет министров мандат на проведение структурных реформ? В конце концов, у любого политика велико искушение — не трогать систему, которая пусть плохо и неэффективно, но работает.

Правительство России после вступления в должность Владимира Путина по Конституции уйдет в отставку. Факт этот вполне тривиален, но рождает массу вопросов на тему того, какую конфигурацию правительства (а заодно и администрации президента ), Путин предпочтет на ближайшие годы.

Все последние дни заинтересованные лица, например, обсуждают будущее первого замглавы российского правительства Игоря Шувалова . Он вроде бы покидает правительство. И это серьезная новость — Шувалов является своего рода путинским оруженосцем или «генералом» президентской гвардии. Кто будет курировать весь финансово-экономический блок правительства — это вопрос серьезного порядка.

Скажем, месяц назад бывший министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин выступил с программным текстом, в котором заявил, что на реформы у нового правительства будет совсем немного времени, поскольку уже в 2020 году Россия вкатится в новую избирательную кампанию (выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году). По его мнению, у следующего правительства будет всего два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений.

«Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — «эти меры непопулярны», — считает глава ЦСР.

Некоторые наблюдатели восприняли этот текст не только в том духе, что соратник Владимира Путина дает советы избранному президенту, но еще в плане премьерских амбиций самого Кудрина. Логика в этом есть, однако есть и иное соображение: Владимир Путин в ходе одной из его прямых линий несколько лет назад говорил, мол, Кудрин прекрасный и «лучший в мире» министр финансов, но не министр социального развития.

То есть: если при назначении премьера Путин будет исходить из такой же примерно логики, то рулить социальным блоком в правительстве Кудрину тоже не дадут. Да и говорить, что первая часть послания была в чистом виде программой, разработанной ЦСР, нельзя. Это был коллективный труд многочисленных ведомств и «выжимка» из сразу нескольких программ развития.

К тому же довольно сильными представляются позиции премьер-министра Дмитрия Медведева

Медведев, конечно, как и положено по закону после инаугурации нового президента уйдет в отставку, но ничто не мешает опять-таки по закону Путину внести его же кандидатуру на утверждение Государственной думы.

В конце концов, на последней большой пресс-конференции в декабре 2017 года, отвечая на вопрос, с какой командой будет работать в случае победы на выборах президента в 2018 году, Путин так оценил результаты работы кабинета министров: «Что касается действующего правительства: я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы… В целом правительство действует достаточно уверенно, и результаты его работы удовлетворительны».

А буквально перед отчетом премьера в Госдуме действующий премьер под телекамеры встречался с президентом. В аппаратном смысле — это не столько рабочая встреча, сколько выражение поддержки президентом премьеру и знак всем остальным заинтересованным лицам, мол, у Медведева все хорошо. Да и выступление Медведева перед депутатами прошло на редкость гладко — похоже, президентский сигнал считали и в Госдуме. Так что Кудрину, раз уж премьерское место будет занято, прочат то ли должность вице-премьера, то ли помощника президента.

Фактически еще в декабре президент сказал «масштабных перестановок не будет». Что, разумеется, не отменяет возможности «точечной настройки правительства». И здесь существует масса слухов по поводу персонального состава будущего кабинета, кроме упомянутого уже кейса Игоря Шувалова.

Более-менее определенно: не будет сильной ротации в президентском блоке кабинета министров. Президент вряд ли отправит в отставку главу Минобороны Сергей Шойгу является самым популярным в глазах простых граждан российскими министром. Согласно рейтингу членов кабмина, который ВЦИОМ публиковал в 2016 году, 75% смогли правильно назвать должность Шойгу. К тому же на фоне заявлений о триумфальной победе над террористами в Сирии отставка главы Минобороны будет выглядеть странно.

Из силового блока лишиться поста может куратор ОПК, вице-премьер Дмитрий Рогозин . Говорили и о вероятной отставке главы МВД Владимира Колокольцева , чьи позиции стали слабее после создания Росгвардии два года назад. Владимир Путин еще и прилюдно подвергал критике министерство за низкую раскрываемость преступлений.

Не до конца ясна и судьба главы МЧС Владимира Пучкова . С одной стороны, МЧС остается весьма популярным у россиян ведомством, да и каких-то совсем фатальных провалов в его работе не было. С другой стороны, слухи об отставке Пучкова возникают постоянно — говорили даже о возможном расформировании министерства с передачей его функций другим силовым органам. Да и сравниться по аппаратному весу с бывшим главой МЧС Сергеем Шойгу нынешний главный спасатель явно не в состоянии.

Не добавляет, как минимум, силы позициям главы МЧС и страшная кемеровская трагедия, после которой у многих возникли резонные сомнения в эффективности работы пожарной службы.

Хотя в социальном блоке вероятны и иные перестановки. Так, многие прочат отставку министру образования Ольге Васильевой . Она, как и Мединский, успела прославиться рядом спорных инициатив и скандальных заявлений. И имеет все шансы покинуть новый состав правительства. Другой вариант, который обсуждают в кулуарах грозит не столько Васильевой, сколько возглавляемому ею ведомству. Поговаривают, что Минобрнауки могут превратить в два министерства — Минобр и Миннауки. Что естественным образом снизит и статус Васильевой, если она и останется во главе уполовиненного министерства.

Правда, Скворцову не очень любят врачи: в интернете даже собирали подписи за ее отставку, после скандала с избиением врача в Орехово-Зуево в 2016 году. Из соображений «понравиться народу», скорее, можно было бы рассмотреть вариант с отставкой куратора всего социального блока Ольги Голодец , но пока никакой конкретики, даже в виде слухов на этот счет нет.

Относительно проблемными позициями в действующем кабинете являются и должности Минтруда Минтранса . При Максиме Топилине «встала» пенсионная реформа и он продолжает оставаться сторонником стратегии «менять частности, не меняя сути».

Если Владимир Путин решится на проведение реформы в каком-либо виде, то заниматься этим будет уже не Топилин. Такой опыт имеет Татьяна Голикова — она и министром была, и пенсионную реформу проводила, и в последнее время нынешние пенсионные баллы называла несправедливыми. Но вероятно, что дважды — с полномочиями министра — в одну воду ей входить не с руки, да и ожидаемые социальные реформы требуют буквально локомотивной тяги — а она у Татьяны Алексеевны есть. Так что надо брать выше.

Тезка Топилина, глава Минтранса Максим Соколов на фоне скандала с компанией «Вим-Авиа» уже получал неполное служебное соответствие от самого президента. Проблемы были у министра и по другим направлениям — например, вице-премьер по делам Дальнего Востока Юрий Трутнев был крайне недоволен пропажей части средств на реконструкцию аэропортов вверенного ему региона.

Персональная судьба некоторых членов кабинета непонятна в силу крайне низкой публичности политиков. Едва ли кто-то сможет всерьез сказать, чем в последнее время занимался министр «без портфеля» — Михаил Абызов , отвечающий за связи с «открытым правительством». Можно даже предположить, что дальнейшая судьба Абызова вообще слабо волнует кого-то, кроме самого министра и сотрудников его аппарата. Редко появляется в публичном поле и министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка или министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Относительно туманно будущее министра финансов Антона Силуанова . С одной стороны, министр финансов — вечная мишень для критики оппозиции всех мастей и даже партии власти. С другой, явных нареканий деятельность Минфина при Силуанове не вызывала, а эффективный «страж бюджета» все еще крайне необходимая неблагодарная работа в нашем отечестве.

Впрочем, примеры прошлого показывают, что возможны причудливые рокировки — перемещения по властной горизонтали. Решения тут непрогнозируемы в принципе, но маловероятно, что бенефициарами в процессе станут представители, скажем, законодательной власти.

Сомнительно, например, чтобы на фоне скандала с приставаниями в Госдуме на пост министра иностранных дел смог претендовать главный его фигурант Леонид Слуцкий. Да и вероятность подключения спикера нижней палаты Вячеслава Володина к процессу распределения мест в кабинете министров представляется крайне низкой, поскольку всегда найдется кто-то, кто скажет — «вы там сначала со своими проблемами разберитесь, а потом приходите».

Безусловно, многое зависит и от того, как пройдет процесс согласования персонального состава кабинета с участием президента и нового премьера. И сама рамка, которую Путин отведет новому правительству в грядущих преобразованиях. Есть риск, что Дмитрий Медведев будет довольно слабым премьером (даже по сравнению с прошлым сроком), в таком случае кабинет министров в основном будет назначаться самим Путиным.

Но перестановки по всей системе власти, безусловно, будут.

Александра Жарова. На фоне скандала с не слишком удачной блокировкой мессенджера Telegram, например, всерьез обсуждают и отставку главы Роскомнадзора

Министр связи Никифоров слухи комментировать отказался, но и категорически не опроверг. Да и кто бы их опровергал, если Владимир Путин может решить расстаться даже с Игорем Шуваловым — одним из архитекторов текущей экономической политики?

Без сомнения произойдет и частичное перераспределение полномочий в новом кабинете — некоторые позиции в принципе могут быть признаны избыточными. Гадать на новое правительство занятие в некотором смысле неблагодарное, но неизбежное потому, что от состава правительства, его неформального политического веса зависит реализация экономических реформ. Если, конечно, центром политики Владимира Путина нового срока не станет исключительно вторая часть его предвыборного послания — про ракеты с непредсказуемой траекторией.