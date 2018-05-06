Путин перед инаугурацией простится с прежним составом правительства 

Как ожидается, глава государства поблагодарит действующий кабинет министров за работу. Источники РБК, Интерфакса и РИА Новости сообщают, что кандидатура нового премьера страны может быть внесена в Госдуму сразу после инаугурации, а уже 8 мая депутаты соберутся, чтобы проголосовать за нового председателя правительства. Ряд СМИ с высокой степенью вероятности прочат очередное премьерство Дмитрию Медведеву, а кабинету в целом — значительное обновление. Ранее говорилось о возможном уходе из правительства Игоря Шувалова и вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец.