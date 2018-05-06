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Российское правительство уйдёт в отставку
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Российское правительство уйдёт в отставку 

News.ru 1 час назад
Фото: Югополис
Правительство РФ, которое возглавляет Дмитрий Медведев, уйдёт в отставку 7 мая этого года. Предполагается, что уже через сутки после этого страна получит нового главу кабмина. Об этом сообщает «Интерфакс».
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