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Ли Кэцян поздравил Медведева с назначением на пост премьера
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Ли Кэцян поздравил Медведева с назначением на пост премьера 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ. Китайский политик направил российскому коллеге телеграмму, передает РИА Новости.
"Я ожидаю, что мы вместе с господином премьер-министром сделаем новый вклад в повышение уровня двусторонних отношений и продвижение сотрудничества во всех сферах", — говорится в поздравительной телеграмме Ли Кэцяна.
Как отметил премьер Госсовета КНР, в последние годы российско-китайские отношения сохраняют высокий уровень развития. Он добавил, что Пекин и Москва «последовательно продвигают практическое сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, авиационной и в других сферах».
Во вторник Медведев был утвержден премьер-министром России — депутаты Госдумы поддержали его кандидатуру, внесенную Владимиром Путиным. Через несколько минут появился соответствующий президентский указ. При этом кандидатура Медведева получила в Госдуме гораздо больше голосов, чем шесть лет назад. Выступая перед законодателями, глава кабмина рассказал о том, как правительство будет реализовывать новый майский указ президента.
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