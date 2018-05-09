Ли Кэцян поздравил Медведева с назначением на пост премьера

"Я ожидаю, что мы вместе с господином премьер-министром сделаем новый вклад в повышение уровня двусторонних отношений и продвижение сотрудничества во всех сферах", — говорится в поздравительной телеграмме Ли Кэцяна.

Как отметил премьер Госсовета КНР, в последние годы российско-китайские отношения сохраняют высокий уровень развития. Он добавил, что Пекин и Москва «последовательно продвигают практическое сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, авиационной и в других сферах».