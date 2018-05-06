Британский депутат назвала речь Трампа позорной 

Депутат Лейбористской партии Великобритании Сара Джонс назвала «позорной» речь президента США Дональда Трампа, в которой глава Белого дома попытался оправдать британскими законами ношение оружия.
Джонс заявила, что Трамп «выступил с позорной речью». По ее словам, «инциденты с нападением с ножами в Великобритании даже рядом не стояли с масштабами смертей от огнестрельного оружия» в США, передает RT.
Напомним, Трамп рассказал, что одна из больниц Лондона похожа на военный госпиталь из-за огромного числа пациентов с ножевыми ранениями; это, по его мнению, связано с запретом на ношение оружия в Британии.