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Британский депутат назвала речь Трампа позорной
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Британский депутат назвала речь Трампа позорной 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Депутат Лейбористской партии Великобритании Сара Джонс назвала «позорной» речь президента США Дональда Трампа, в которой глава Белого дома попытался оправдать британскими законами ношение оружия.
Джонс заявила, что Трамп «выступил с позорной речью». По ее словам, «инциденты с нападением с ножами в Великобритании даже рядом не стояли с масштабами смертей от огнестрельного оружия» в США, передает RT.
Напомним, Трамп рассказал, что одна из больниц Лондона похожа на военный госпиталь из-за огромного числа пациентов с ножевыми ранениями; это, по его мнению, связано с запретом на ношение оружия в Британии.
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