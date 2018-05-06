Трамп и Мэй обсудили денуклеаризацию КНДР

Как отмечается, стороны также обсудили предстоящий визит американского президента в Великобританию, запланированный на июль.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном.