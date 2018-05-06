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Трамп и Мэй обсудили денуклеаризацию КНДР
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Трамп и Мэй обсудили денуклеаризацию КНДР 

Газета.Ru 14 минут назад
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Два лидера обсудили продвижение справедливой и обоюдной торговли, в частности, по отношению к Китаю. В то время, как продолжается планирование предстоящей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президент Трамп подчеркнул его стремление к денуклеаризации Северной Кореи", — заявили в пресс-службе.
Как отмечается, стороны также обсудили предстоящий визит американского президента в Великобританию, запланированный на июль.
Ранее сообщалось, что Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном.
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