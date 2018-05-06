«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»

Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару

"В своих комментариях украинский МИД сразу же, как стеклотару, сдал своих же граждан — рыбаков", — приводит ее слова ТАСС.

По словам Поклонской, из комментариев украинского МИД следует, что рыбаки разрешения на вылов рыбы у российского берега не имели, значит, сами виноваты. В этой связи депутат предложила украинским рыбакам задуматься: есть ли смысл возвращаться и рассчитывать на защиту со стороны такого государства?

Парламентарий также прокомментировала обвинения МИД Украины в адрес России в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.

"Пусть эти господа расскажут о конвенциях и декларациях своим же гражданам — жителям Донецка, Луганска и Одессы, которых они методически уничтожают сегодня огнем, снарядами, пулями и минами", — подчеркнула Поклонская.