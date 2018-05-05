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Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
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Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке на переговорах 9 мая в Москве. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства в распространенном в субботу коммюнике.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится 9 мая с президентом России Владимиром Путиным в Москве, — говорится в документе. — Лидеры двух стран обсудят развитие событий в регионе". В канцелярии сообщили, что российский лидер «пригласил премьер-министра Нетаньяху принять участие в параде Победы».
Договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора Путина и Нетаньяху 30 апреля, сообщили в ведомстве премьера. «Тогда лидеры договорились встретиться в ближайшее время», — говорится в коммюнике канцелярии.
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