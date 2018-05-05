Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится 9 мая с президентом России Владимиром Путиным в Москве, — говорится в документе. — Лидеры двух стран обсудят развитие событий в регионе". В канцелярии сообщили, что российский лидер «пригласил премьер-министра Нетаньяху принять участие в параде Победы».

Договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора Путина и Нетаньяху 30 апреля, сообщили в ведомстве премьера. «Тогда лидеры договорились встретиться в ближайшее время», — говорится в коммюнике канцелярии.