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Премьер-министр Израиля посетит Москву 9 Мая
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Премьер-министр Израиля посетит Москву 9 Мая
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Как уточняет
РИА Новости
, в тот же день глава правительства еврейского государства проведёт переговоры с
Владимиром Путиным
.
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