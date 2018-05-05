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Премьер-министр Израиля посетит Москву 9 Мая
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Премьер-министр Израиля посетит Москву 9 Мая 

Говорит Москва 1 час назад
Как уточняет РИА Новости, в тот же день глава правительства еврейского государства проведёт переговоры с Владимиром Путиным.
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