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Порошенко надеется на сотрудничество ЕС и США по вопросу миротворцев
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Порошенко надеется на сотрудничество ЕС и США по вопросу миротворцев 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется на тесное сотрудничество Европейского союза и США в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц заявила, что 10 мая в Ахене состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и Порошенко.
"Канцлер сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера только что посетили Соединенные Штаты, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций", — сказал Порошенко в интервью немецкому изданию Focus, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Меркель и Макроном, которая состоится 10 мая в Ахене. Слова Порошенко приводит пресс-служба.
На вопрос издания, ожидаются ли новые предложения президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации в Донбассе после его переизбрания на пост, глава украинского государства сказал, что «это странная точка зрения». «Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?», — заявил президент Украины.
Порошенко также отметил, что Украина больше не доверяет России. «Я — президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война… Мы совершенно точно не будем нападать на Россию, но будем пользоваться любой возможностью для собственной защиты», — добавил украинский лидер.
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