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Миротворцы и санкции: Порошенко надеется на помощь Запада
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Миротворцы и санкции: Порошенко надеется на помощь Запада 

Вести.Ru 46 минут назад
В вопросе ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе Украина рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом и США. Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко, когда его спросили об ожиданиях от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 10 мая в Аахене.
Россию заставят сесть за стол переговоров с помощью санкций, уверен Порошенко. Для восстановления целостности Украины нужен прорыв, добавил президент Украины, и этим прорывом должна стать миротворческая миссия.
Также Порошенко призвал Россию вернуться к цивилизованному диалогу и отвести войска. Поскольку, по заверениям Порошенко, президент России Владимир Путин своих обещаний не выполняет, новых предложений он от него не ждет, передает "Интерфакс".
А сам Порошенко хочет мира и процветания своей стране. Из-за войны потеряно 25% промышленного потенциала в Донбассе. 6% ВВП тратится на оборонку. Со стороны России на Украину распространено полное эмбарго, доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, констатировал Порошенко.
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