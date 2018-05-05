Миротворцы и санкции: Порошенко надеется на помощь Запада

В вопросе ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе Украина рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом США . Об этом сообщил украинский лидер Петр Порошенко, когда его спросили об ожиданиях от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 10 мая в Аахене.

Россию заставят сесть за стол переговоров с помощью санкций, уверен Порошенко. Для восстановления целостности Украины нужен прорыв, добавил президент Украины, и этим прорывом должна стать миротворческая миссия.

Также Порошенко призвал Россию вернуться к цивилизованному диалогу и отвести войска. Поскольку, по заверениям Порошенко, президент России Владимир Путин своих обещаний не выполняет, новых предложений он от него не ждет, передает "Интерфакс"

А сам Порошенко хочет мира и процветания своей стране. Из-за войны потеряно 25% промышленного потенциала в Донбассе. 6% ВВП тратится на оборонку. Со стороны России на Украину распространено полное эмбарго, доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, констатировал Порошенко.