Навальный задержан в центре Москвы

В Москве задержали Алексея Навального

В пятницу руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников предупредил, что попытки проведения политических акций в центре города в субботу будут пресекаться.

В субботу сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят акции в российских городах. Там, где их удалось согласовать с властями, они прошли спокойно.

В Москве Навальному было предложено провести акцию на проспекте академика Сахарова. Но он отказался от этого варианта, сославшись на то, что не хочет проводить шествие вне Садового кольца.