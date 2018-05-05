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Навальный задержан в центре Москвы
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В Москве задержали Алексея Навального 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В субботу во время акции на Пушкинской площади в Москве был задержан Алексей Навальный, сообщает «Интерфакс».
В пятницу руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников предупредил, что попытки проведения политических акций в центре города в субботу будут пресекаться.
В субботу сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят акции в российских городах. Там, где их удалось согласовать с властями, они прошли спокойно.
В Москве Навальному было предложено провести акцию на проспекте академика Сахарова. Но он отказался от этого варианта, сославшись на то, что не хочет проводить шествие вне Садового кольца.
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