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Депутат ответил на призывы блокировать Керченский пролив
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В Госдуме ответили на призывы блокировать Керченский пролив 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявление украинского адмирала о необходимости готовиться к блокаде Керченского пролива в Государственной думе РФ расценили как "информационный шум". Такое мнение RT высказал депутат парламента от Севастополя Дмитрий Белик.
Высказывания украинского военного о необходимости конвойного сопровождения судов и подготовке блокады пролива не более чем "бряцание оружием", считает Белик, поскольку они ничем не подкреплены.
— На чем они планируют организовывать эти конвои? На "Сагайдачном" (флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" — ред.), который сами же и развалили, попилив деньги, выделенные на его капремонт? Или на списанных натовских катерах, которые к ним так и не доехали? Это же просто смешно, — сказал депутат.
По его мнению, все подобные заявления, как и действия в отношении российских моряков, захваченных на рыболовецком судне "Норд", носят заведомо провокационный характер. "Украинские флибустьеры" захватили российский корабль, тем самым поставив Киев в неудобное положение, считает политик.
Таким образом, отметил депутат Госдумы, официальная власть на Украине оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны там понимают, что правовых оснований дл задержания моряков нет и их надо отпускать, с другой стороны такие действия вызовут гнев националистов, которых в Киеве боятся.
Ранее украинский адмирал запаса, бывший советник-посланник МИД Украины в НАТО Игорь Кабаненко заявил, что властям страны нужно готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива.
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