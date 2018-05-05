Депутат ответил на призывы блокировать Керченский пролив

В Госдуме ответили на призывы блокировать Керченский пролив

Высказывания украинского военного о необходимости конвойного сопровождения судов и подготовке блокады пролива не более чем "бряцание оружием", считает Белик, поскольку они ничем не подкреплены.

— На чем они планируют организовывать эти конвои? На "Сагайдачном" (флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" — ред.), который сами же и развалили, попилив деньги, выделенные на его капремонт? Или на списанных натовских катерах, которые к ним так и не доехали? Это же просто смешно, — сказал депутат.

По его мнению, все подобные заявления, как и действия в отношении российских моряков, захваченных на рыболовецком судне "Норд", носят заведомо провокационный характер. "Украинские флибустьеры" захватили российский корабль, тем самым поставив Киев в неудобное положение, считает политик.

Таким образом, отметил депутат Госдумы, официальная власть на Украине оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны там понимают, что правовых оснований дл задержания моряков нет и их надо отпускать, с другой стороны такие действия вызовут гнев националистов, которых в Киеве боятся.