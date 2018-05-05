Эксперты проанализировали слухи о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД

О возможных преемниках аналогичного уровня специалисты рассуждать не берутся, однако, по мнению некоторых, ведомство может возглавить человек с опытом постпреда в ООН , либо дипломат, занимающийся отношениями с США . Не исключена и «неожиданная» кандидатура, полагает один из опрошенных РИА Новости политологов.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится в понедельник, 7 мая, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина. Лавров возглавляет внешнеполитическое ведомство уже 14 лет.

Слухи об усталости

Как отмечают эксперты, «вбросы» о том, что 68-летний министр «устал» и «просится в отставку», уже давно появляются в информационном поле. Бывший дипломат, пожелавший остаться неназванным, не исключил, что Лавров, действительно мог устать от напряженного графика работы. «Вполне может быть, потому что это лошадиный труд. Я уже не говорю о том, что он сам сидит до одиннадцати каждый день, сам переделывает бумаги, сам пишет. Потом перелеты — часовые пояса, по десять часов туда-сюда», — сказал собеседник.

Хиллари Клинтон , например, когда была госсекретарем, на глазах постарела. Для женщины это невыносимый труд. А он хоть и по своей природе спортсмен, но даже ему очень тяжело", — добавил экс-дипломат.

Впрочем, еще в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «фейком» публикации в СМИ о возможной отставке главы российского внешнеполитического ведомства. Предположения, что «Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью», однако «по просьбе Путина доработал до президентских выборов», по словам Захаровой, похожи «на какую-то подброшенную дезу».

Сам Лавров, выступая 1 сентября 2017 года в МГИМО , заявил, что ему «очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным». Тогда министр подчеркнул, что видит «целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте». Лавров назвал самым главным в своей жизни то, что МИД активно этим занимается.

Замена не нужна

Алексей Арбатов. "Обычно министров иностранных дел меняют, когда меняют внешнюю политику. Но никаких признаков, что эта внешняя политика изменится после инаугурации, я не вижу", — сказал РИА Новости руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН

Главу МИД теоретически могли бы сменить, если бы был новый президент, или парламент, полагает он.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что Лавров пользуется неизменным уважением президента, а замена возможна только в случае, если министр сам захочет покинуть этот пост. «Это персона, которая дольше всего занимает пост министра иностранных дел в новой России , и продемонстрировал он достаточно высокую эффективность на своем посту», — указал эксперт.

Леонид Поляков У Лаврова есть все основания рассчитывать на то, что в новом составе правительства он по-прежнему будет занимать эту должность, убежден заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ

"Во всяком случае, он себя показал во многих ситуациях вполне эффективным министром, знаковым министром. На всех основных направлениях внешней политики он совершенно адекватно представляет нашу страну, отстаивая национальные интересы жестко и профессионально. Поэтому мне кажется, что сама идея замены министра на этом посту в принципе не очень понятна была бы", — отметил политолог.

"Я считаю, что с профессиональной точки зрения Сергей Викторович — крупный, талантливый дипломат, министр иностранных дел нашей страны, которым мы можем гордиться. Эквивалента ему на сегодняшний день среди министров иностранных дел других стран я не вижу", — заявил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе

По его мнению, «необходимости менять в нынешней ситуации министра иностранных дел нет». «Если Сергей Викторович сам захочет уйти, разве что», — добавил он.

Возможные преемники

Говоря о том, кто теоретически мог бы возглавить МИД, Орджоникидзе напомнил, что Лавров был постпредом РФ при ООН. «А ООН занимается всеми основными вопросами, которые существуют в мире. Любой постпред при ООН более широко знает главные международные проблемы, нежели, допустим, заместитель министра, который занимается двусторонними вопросами. Замминистра хорошо знает свое направление, и всё — за исключением, пожалуй, направления США, потому что у нас со Штатами отношения, которые охватывают весь спектр международных проблем», — указал Орджоникидзе.

Как отметил Данилин, на пост главы МИД обычно претендуют известные персоны, чаще всего это кадровые дипломаты. «Обычно это люди, которые связаны, так или иначе, с представительством интересов РФ в США. Там Лавров был представителем России при ООН. Это достаточно часто люди, которые занимают позиции, связанные с Америкой», — пояснил он.

Между тем Арбатов предположил, что в случае ухода Лаврова, скорее всего, его преемником «будет какой-то человек, о котором мы не думаем». «Не в стиле Владимира Путина принимать ожидаемое, прогнозируемое решение. Поэтому, я думаю, это будет какой-то неожиданный человек», — отметил политолог.

На вопрос о том, не может ли быть новым министром иностранных дел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или замглавы МИД РФ Сергей Рябков , курирующий, в том числе, отношения с США, он ответил: «Не знаю. У них тоже есть шансы занять этот пост. Но судя по тому, какие кадровые решения принимал Путин в прошлом — а я не думаю, что он изменился очень сильно за последнее время как политик и как человек, — скорее, нужно предположить, что он будет верен своему способу принятия таких решений и назначит кого-то, о ком мы сейчас даже не можем подумать».

Эксперт полагает, что теоретически это может быть человек не из структуры МИД, «хотя президент РФ верит в бюрократическую систему, в государственную машину». «В этом смысле министром обороны назначается человек из военной или околовоенной среды, министром иностранных дел соответственно — человек из внешнеполитической или околовнешнеполитической среды. Но предсказать это невозможно», — заключил Арбатов.

Кто бы ни пришел на место Лаврова в случае его ухода, внешняя политика России не изменится, добавил он.

Новая должность для Лаврова

Некоторые политологи не исключают, что, если Лавров оставит пост главы МИД, ему могут предложить другие должности в политической системе России. Например, по мнению Данилина, Лавров может «получить кресло представителя в СБ».

Поляков считает, что Лаврову могут предложить должности «на каком-то аналогичном или более высоком уровне — например, в ранге вице-премьера правительства».