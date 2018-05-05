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Толстой призвал не гадать о новом премьере
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Толстой призвал не гадать о новом премьере, а дождаться решения президента 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не пытаться угадать, какую кандидатуру президент России Владимир Путин после своей инаугурации предложит в качестве председателя правительства, а дождаться решения главы государства.
"Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства. И ни один эксперт — при всем моем уважении — на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост", — заявил он журналистам в субботу.
"Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его. Так или иначе я более чем уверен, что это будет достойный человек", — добавил Толстой.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Согласно Конституции РФ, "предложение о кандидатуре председателя правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента". Затем Госдуме отводится неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.
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