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Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
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Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина 

РИА Новости 31 минуту назад
Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, на церемонию не позвали и посла Литвы в Москве Ремигиюса Мотузаса, сообщает в субботу портал lžinios.
"Согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, приглашение на церемонию получено не было. МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, в дипломатическом ведомстве добавили, что "об участии в инаугурации будет решено после получения приглашений".
>> Грибаускайте пригрозили импичментом
Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая.
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Комментарии39  Ещё 2 источника 
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