Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина

"Согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, приглашение на церемонию получено не было. МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в дипломатическом ведомстве добавили, что "об участии в инаугурации будет решено после получения приглашений".

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая.