Косачев назвал проблемой ПАСЕ кризис в отношениях с РФ

Косачев пригрозил ПАСЕ, что Россия не примет участие в избрании генсека

"Если у российской делегации не будет всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь будет избираться без российских голосов. Уверен, что в этом не заинтересованы ни Совет Европы, ни Россия", — сказал сенатор.

"Но исход дискуссии зависит сейчас не от нас, а от того, сможет ли организация отстоять демократические принципы в своей деятельности, на которых она создавалась многие десятилетия назад и которые были поддержаны Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году", — добавил Косачев.

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму . Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт Москвы и Страсбурга еще более обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала в начале весенней сессии, что из-за отказа Москвы платить свой взнос, а также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете СЕ образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что если Россия не выплатит взнос, уставной орган организации — комитет министров — может принять меры в отношении РФ в 2019 году.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.