«Звезда» публикует полную версию эксклюзивного интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном 

Молдавский лидер рассказал об отношениях с НАТО и ЕС, ситуации в Приднестровье, отношениях Кишинева и Москвы и многом другом.
Опубликована полная версия интервью президента Молдавии Игоря Додона обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову.
Во время беседы молдавский лидер рассказал об отношениях с НАТО и ЕС, гражданах Молдавии в России, ситуации в Приднестровье, противостоянии молдавских парламента и президента, отношениях Кишинева и Москвы.
Президент Молдавии также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как патриота и разумного человека, который готов идти на компромиссы и понимать другую сторону.
Кроме того, Игорь Додон объяснил, зачем впервые полетит в США и дал четкий ответ, будет ли введен визовый режим с Россией