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Франция требует от Трампа взять обратно свои слова о терактах в Париже
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Франция требует от Трампа взять обратно свои слова о терактах в Париже 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Французский министр экономики Бруно Ле Мэр обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом забрать назад свои слова о терактах, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года, передает BFMTV.
"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшего на международной арене государства и главы страны-союзника, друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии по поводу массовых убийств в США из-за свободного распространения оружия? … Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — сказал Ле Мэр.
Ранее возмущение словами Трампа выразил МИД Франции.
СМИ сообщили, что Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия.
13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.
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