Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй

Российские дипломаты использовали ставший интернет-мемом кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», чтобы обратиться к британскому премьеру Терезе Мэй.

Salisbury 2 months on: Russia-UK relations worst ever, expulsions and accusations — but no proof or suspectshttps://t.co/yz8DCMwwSe pic.twitter.com/OxSjRVhSFi— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г. Посольство РФ в Лондоне обратилось к британскому премьеру Терезе Мэй по поводу расследования инцидента в Солсбери с помощью «трех билбордов». Фотография с вопросами была опубликована в официальном Twitter диппредставительства.

На билбордах написано: «Два месяца после отравления в Солсбери. И до сих пор нет подозреваемых? Как так, Тереза Мэй?».