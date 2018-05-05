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Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
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Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: Reuters
Российские дипломаты использовали ставший интернет-мемом кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», чтобы обратиться к британскому премьеру Терезе Мэй.
Посольство РФ в Лондоне обратилось к британскому премьеру Терезе Мэй по поводу расследования инцидента в Солсбери с помощью «трех билбордов». Фотография с вопросами была опубликована в официальном Twitter диппредставительства.
>> Посольство России иронично прокомментировало статью The Times о Facebook
На билбордах написано: «Два месяца после отравления в Солсбери. И до сих пор нет подозреваемых? Как так, Тереза Мэй?».
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