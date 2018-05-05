МИД Украины направило России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Черном море

Ранее стало известно, что крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщило о задержании в Черном море украинского судна «ЯМК-0041», которое незаконно добывало камбалу.

Власти Киева считают незаконным задержание рыболовецкого судна, произведенное российскими пограничниками в Черном море. Украинское Министерство иностранных дел (МИД) потребовало от России освободить задержанный экипаж.

Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» и его экипажа вблизи крымского побережья… Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж, — отмечается на сайте МИД Украины.

Ранее стало известно, что крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщило о задержании в Черном море украинского судна «ЯМК-0041», которое незаконно добывало камбалу на территории исключительной экономической зоны России.

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