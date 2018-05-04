Кадыров: санкции не мешают Чечне привлекать инвестиции и развивать экономику

"У нас нет проблем из-за санкций, республика развивается, все инвестиционные проекты реализуются. Ни одна строительная машина не остановилась, все подъемные краны работают, как мы и планировали. Наоборот, увеличиваем инвестиции и развиваем экономику", — отметил Кадыров.

В пятницу в Грозном открылся пятизвездочный гостиничный комплекс The Local. Отель построила компания Trojan Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей.