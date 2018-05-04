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Кадыров: санкции не мешают Чечне привлекать инвестиции и развивать экономику
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Кадыров: санкции не мешают Чечне привлекать инвестиции и развивать экономику 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 4 мая. /ТАСС/. Санкции не мешают Чеченской Республике реализовывать крупные проекты, привлекать инвестиции и развивать экономику, сообщил журналистам в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после открытия гостиничного комплекса.
"У нас нет проблем из-за санкций, республика развивается, все инвестиционные проекты реализуются. Ни одна строительная машина не остановилась, все подъемные краны работают, как мы и планировали. Наоборот, увеличиваем инвестиции и развиваем экономику", — отметил Кадыров.
В пятницу в Грозном открылся пятизвездочный гостиничный комплекс The Local. Отель построила компания Trojan Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей.
"Чеченская Республика сегодня является одним из главных субъектов долгосрочной работы нашей в Российской Федерации. У нас запланировано много проектов инвестиционных. Я уверен, что на этом сотрудничество наше не будет останавливаться", — добавил в свою очередь генеральный директор компания Trojan Holding Хамад Аль Амери.
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