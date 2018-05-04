Москва будет пресекать акции на Крымском мосту

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться как незаконное вторжение на территорию России и будут жестко пресекаться.
Ранее лидер группировки "Организация украинских националистов"* (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и прочие лозунги экстремистского содержания.
"Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями", — написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор подчеркнул, что подобные акции "будут жестко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются".
"Ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!", — отметил Клинцевич.
*Экстремистская организация, запрещена в РФ