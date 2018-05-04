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Париж и Берлин проведут обмен мнениями об отношениях с Россией
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Париж и Берлин проведут обмен мнениями об отношениях с Россией 

ТАСС 34 минуты назад
ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и его германский коллега Хайко Маас намерены провести обмен мнениями об отношениях с Россией в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель французского дипломатического ведомства. Министры встретятся в Берлине 7 мая.
"За несколько дней до визита президента Французской Республики министры обменяются мнениями относительно ведения того требовательного диалога, который мы намерены поддерживать с Россией. Он касается целого ряда аспектов наших связей: отношений ЕС — Россия и важности европейского единства, полного осуществления минских соглашений с тем, чтобы достичь урегулирования конфликта на востоке Украины", — говорится в заявлении.
Также представитель МИД отметил, что речь пойдет о «ситуации в Сирии и диалоге по поводу переговоров с Ираном». В Париже отмечают, что «рассчитывают на конструктивную позицию России по всем этим вопросам».
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили подготовку визита французского лидера в Россию в мае. Главы государств затронули «актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Макрона в Россию в мае», уточнила пресс-служба.
Планируется, что президент Франции посетит Россию 24-25 мая.
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