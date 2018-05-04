Новое правительство: кто уйдет, кто останется

В правительстве сменятся несколько вице-премьеров и министров

В понедельник, 7 мая, состоится церемония официального вступления в должность избравшегося на четвертый срок президента Владимира Путина . После инаугурации правительство уйдет в отставку, и, в соответствии с законом, в двухнедельный срок должен быть сформирован новый кабмин.

В пятницу, 4 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что точная дата внесения кандидатуры нового премьера — «это исключительная прерогатива президента России». Достоверной информации о том, каким будет состав и структура нового правительства, нет.

Дмитрий Песков на вопросы «Газеты.Ru» о кандидатах на пост премьера, о возможных «потерях» в составе правительства и назначениях на ключевые посты ответил кратко: «пока равно задавать такие вопросы».

Нет ответа даже на вопрос, что будет обнародовано первым: президентский указ о национальных целях развития до 2024 года (его готовит глава администрации президента Антон Вайно ) или фамилия нового премьера.

На фоне полного отсутствия официальной информации «кремлеведы», а также многочисленные источники выдают все новые и новые версии отставок и назначений. По некоторым позициям у политологов сложился консенсус.

Премьер четвертого срока

Дмитрий Медведев, похоже, сохранит за собой пост премьера. В интервью телеканалу «Россия-1» 28 апреля он дал понять, что правительство в целом выполнило поставленные главой государства задачи. То есть хорошо поработало, и зачем тогда уходить?

Во-вторых, Медведев четко заявил:

«Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране».

Максимальную пользу — это как раз пост премьера, не считая поста президента. И отдыхать ему сейчас действительно рано. Пенсионную реформу, например, пора проводить. Медведев заявил, что власти находятся на пороге законодательного обсуждения повышения пенсионного возраста.

Наконец, Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику России в результате введения санкций. Приглашение приехать в Россию говорит о том, что Медведев приглашает не как частное лицо, а в качестве премьера.

Фракции в Госдуме уже готовятся к встрече с Дмитрием Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра России, сообщило 4 мая РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Ранее «Газета.Ru» уже сообщала, что, по мнению большинства источников в правительстве и Кремле, нынешний премьер сохранит свой пост.

Один из осведомленных источников, близких к Кремлю, отмечал, что Медведев удачно выстроил работу с правительством для Путина. Кроме того, появление нового премьера привлекло бы к нему внимание как к вероятному преемнику президента на выборах в 2024 году, говорит другой источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, логичнее ожидать повторения схемы, обкатанной в конце второго президентского срока Владимира Путина. Тогда де-факто за право стать преемником конкурировали два вице-премьера: Сергей Иванов и Дмитрий Медведев.

Если такой сценарий будет использован и на этот раз, то заместители председателя правительства окажутся под более пристальным вниманием, чем сам премьер-министр.

Куда пошлет президент

Если с премьером более-менее все ясно (хотя на деле президент может легко внести другую кандидатуру), то с вице-премьерами гораздо интереснее. По данным источников, сразу несколько замов покинут правительство.

В частности, речь идет об Игоре Шувалове, который состоит на госслужбе с 1998 года, а первым замом работает почти 10 лет. Источники и эксперты уверены, что в новом правительстве Шувалова не будет.

СМИ называли в качестве одного из возможных мест работы Шувалова МГУ . Впрочем, против этой версии говорят сразу два факта. Срок полномочий нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего истекает только в конце 2019 года. Кроме того у Игоря Шувалова может оказаться недостаточная квалификация для управления научным сообществом — вице-премьер не защищал докторскую диссертацию и имеет научное звание кандидата юридических наук.

Наиболее «популярным» сменщиком Шувалова считается помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, в прошлом возглавлявший министерство экономического развития

Весь последний год Белоусов был занят тем, что готовил для Путина шестилетний план социально-экономического развития страны, а весной вместе с Антоном Вайно работал над указом, определяющим «национальные цели развития РФ на период до 2024 года».

Сам Шувалов в ответ на прямой вопрос о своем будущем сказал, что «я хочу работать там, где скажет президент», добавив, что «я любой работе рад, которую даст президент».

Увеличить расходы на «человеческий капитал» и инфраструктуру можно за счет сокращения трат на оборону и нацбезопасность, считают эксперты. Этот процесс в России уже начался. Последний доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) зафиксировал снижение ассигнований на оборону на 20% в 2017 году.

«В российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен. И поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден», — объяснил снижение расходов Песков.

Кроме того, Белоусов замахнулся на то, чтобы снизить бедность и создать устойчивый рост реальных доходов населения, которые сокращались в 2014-2017 гг.

«Это рост реальных пенсий, рост пенсий выше инфляции, как сказал президент, и это сокращение в два раза уровня бедности к 2024 году. Это тоже очень напряженные цели, и их предстоит достичь», — говорил помощник главы государства.

Претенденты на управление ВПК

В майские праздники в СМИ появилась информация, что Игорь Сечин , глава «Роснефти» , может стать вице-премьером. В компании этот слух оперативно опровергли, сообщив, что по условиям контракта он обязан отработать в компании еще два года.

Возвращение Сечина в чиновники сомнительно еще и потому, что «Роснефть» — впервые в своей истории — объявила о планах провести обратный выкуп своих акций (buy-back) на $2 млрд Программа начнется во втором квартале и продлится до конца 2020 года.

Еще одним «вице» называют главу «Ростеха» Сергея Чемезова . Он будет курировать промышленность и ВПК вместо Дмитрия Рогозина. Ему, а также Аркадию Дворковичу, отвечающему за агропром, вероятно, придется покинуть кабинет министров.

Прозрачный намек на уход Дворковича содержится в аресте совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, однокашника вице-премьера. Братья Магомедовы (Зиявудин и Магомед) подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.

Хорошие перспективы эксперты и СМИ рисуют Денису Мантурову — он может сохранить пост главы Минпромторга и одновременно станет вице-премьером.

Экс-министру прочат возвращение

Зампредом правительства может стать и Алексей Кудрин, ранее занимавший пост главы Минфина и вице-премьера. Кудрину, возглавившему Центр стратегических разработок, было поручено подготовить стратегию развития страны до 2024 года. Документ был ранее представлен президенту, а в апреле этого года размещен на сайте ЦСР.

Вероятно также, что Кудрину могут поручить создать и возглавить Центр эффективности государственного управления, который может подчиняться лично президенту. О том, как модернизировать госаппарат, экс-министр недавно говорил с Дмитрием Медведевым.

В пятницу, 4 мая, ЦСР представил доклад «Государство как платформа», в котором содержатся предложения по переходу правительства «на цифру». Заниматься этим будет все тот же Центр, которым будет руководить вице-премьер или министр.

Для возвращения Кудрина в правительство есть существенное препятствие. У него сложные отношения с Дмитрием Медведевым. Медведев в 2011 году, будучи президентом РФ, уволил Кудрина из правительства после ряда неосторожных высказываний последнего.

Альтернативой должности в кабмине является пост в администрации президента. Британская Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что «под Кудрина» создадут должность представителя главы государства по международному экономическому сотрудничеств — для восстановления отношений с Западом.

Сам Кудрин так и не определился, готов он возвращаться в правительство или нет. «Я никуда не возвращаюсь и давно уже эту тему не комментирую. На мой взгляд, все эти газетные утки опережают те возможные события, которые могли бы произойти», — говорил он. Представители Кудрина слухи о его «камбеке» не комментируют.

Толстой как зеркало русской культуры

Самые горячие споры в медиапространстве возникают вокруг фигуры Владимира Мединского: переназначат его министром культуры или нет? Претензий много: от якобы скомпилированной Мединским докторской диссертации до коррупционных скандалов и создания неконкурентных условий для кинопрокатчиков.

Слухмейкеры «увольняют» министра образования и науки Ольгу Васильеву . Она может вернуться в администрацию президента, став советником по межконфессиональным отношениям. Тема ее докторской диссертации — « РПЦ в политике Советского государства в 1943–1948 годах».

Некоторые эксперты «предлагают» разделить министерство на два — образования, а также на министерство науки и новых технологий. Наука получит нового лоббиста, хотя не факт, что денег из бюджета на инновации будет выделяться больше. На должность министра науки есть «готовый» претендент.

Соцблок, вероятнее всего, получит нового руководителя. «Вицепремьерское» кресло Ольги Голодец получит кто-то из «сильных женщин-руководителей». Источники говорят о главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, спикере Совфеда Валентине Матвиенко. В числе кандидатов есть и неочевидные люди. Например, депутат Госдумы Ольга Баталина

Впрочем, всем известно, что Путин редко производит кадровые назначения под давлением общественного мнения и любит преподносить сюрпризы. Старым и новым министрам придется взять на себя «непопулярные» решения — от повышения пенсионного возраста до введения новых налогов. Это делает призрачными перспективы нового кабмина продержаться все шесть лет.