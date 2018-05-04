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В ГД обвинили Киев в нарушении прав человека
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В ГД назвали возможный недопуск журналистов в Киев нарушением прав человека 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Возможный недопуск российских журналистов на финал Лиги чемпионов по футболу в Киев будет очередным нарушением прав человека на Украине, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ранее "Известия" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщили, что российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве. По информации издания, ограничения могут коснуться и корреспондентов из России, побывавших на территории ДНР и ЛНР. Официального подтверждения этой информации нет.
"Ситуация с возможным недопуском российских журналистов на финал Лиги чемпионов в Киев является очередным нарушением прав человека в стране, власти которой находятся в руках Запада. В очередной раз украинские чиновники-марионетки предпринимают фарсовые действия, используя для их обоснования посещение Крыма", — цитирует депутата его пресс— служба.
Парламентарий добавил, что любые власти, проводящие спортивные соревнования, должны гарантировать не только безопасность, но нейтралитет и непредвзятость как к спортсменам и болельщикам, так и к представителям СМИ.
"При этом УЕФА и ФИФА оказались в реально трудном положении, заявляя, что такие действия являются правом принимающей стороны. Эти спортивные организации по сути становятся заложниками международных конфликтов и политических обстоятельств", — сказал Свищев.
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