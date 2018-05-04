В ГД обвинили Киев в нарушении прав человека

В ГД назвали возможный недопуск журналистов в Киев нарушением прав человека

Возможный недопуск российских журналистов на финал Лиги чемпионов по футболу в Киев будет очередным нарушением прав человека на Украине , считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ЛДПР ).

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщили, что российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве. По информации издания, ограничения могут коснуться и корреспондентов из России , побывавших на территории ДНР и ЛНР. Официального подтверждения этой информации нет.

"Ситуация с возможным недопуском российских журналистов на финал Лиги чемпионов в Киев является очередным нарушением прав человека в стране, власти которой находятся в руках Запада. В очередной раз украинские чиновники-марионетки предпринимают фарсовые действия, используя для их обоснования посещение Крыма", — цитирует депутата его пресс— служба.

Парламентарий добавил, что любые власти, проводящие спортивные соревнования, должны гарантировать не только безопасность, но нейтралитет и непредвзятость как к спортсменам и болельщикам, так и к представителям СМИ.