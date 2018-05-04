В «ЕР» изучают инцидент с возможным участием депутата

В «Единой России» изучают инцидент с возможным участием депутата гордумы

Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" следит за ситуацией, связанной с предположительным участием депутата городской Думы , члена фракции "Единой России" Игоря Амураля в дорожном конфликте. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

Ранее ряд местных СМИ сообщали о том, что в марте в центре Ростова произошел конфликт между двумя водителями, одним из которых был Игорь Амураль. Очевидцы инцидента, а также записи видеорегистратора зафиксировали депутата с пистолетом в руке. Информацию о дорожном конфликте и наличии пистолета на видео подтвердил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Неизвестно, он напал или оборонялся (пистолетом)", — уточнил собеседник агентства.

"В пресс-службу Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" поступают запросы, касающиеся ряда публикаций в СМИ о действиях, совершенных, предположительно, депутатом городской Думы Игорем Амуралем. В настоящее время все обстоятельства изучаются правоохранительными органами . Региональное отделение партии со своей стороны следит за ситуацией. В случае возбуждения уголовного дела, согласно Уставу, последует приостановка членства в "Единой России", — уточнили в пресс-службе отделения партии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, сотрудники полиции собрали материалы по данному делу и передали в СК. Комментарием СК по данному делу ТАСС пока не располагает.