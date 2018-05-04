Ещё
В «ЕР» изучают инцидент с возможным участием депутата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Единой России» изучают инцидент с возможным участием депутата гордумы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" следит за ситуацией, связанной с предположительным участием депутата городской Думы, члена фракции "Единой России" Игоря Амураля в дорожном конфликте. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии.
Ранее ряд местных СМИ сообщали о том, что в марте в центре Ростова произошел конфликт между двумя водителями, одним из которых был Игорь Амураль. Очевидцы инцидента, а также записи видеорегистратора зафиксировали депутата с пистолетом в руке. Информацию о дорожном конфликте и наличии пистолета на видео подтвердил ТАСС источник в силовых структурах региона.
"Неизвестно, он напал или оборонялся (пистолетом)", — уточнил собеседник агентства.
"В пресс-службу Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" поступают запросы, касающиеся ряда публикаций в СМИ о действиях, совершенных, предположительно, депутатом городской Думы Игорем Амуралем. В настоящее время все обстоятельства изучаются правоохранительными органами. Региональное отделение партии со своей стороны следит за ситуацией. В случае возбуждения уголовного дела, согласно Уставу, последует приостановка членства в "Единой России", — уточнили в пресс-службе отделения партии.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, сотрудники полиции собрали материалы по данному делу и передали в СК. Комментарием СК по данному делу ТАСС пока не располагает.
ТАСС: последние новости
МИД Великобритании: Лондон по-прежнему считает РФ виновной в отравлении Скрипалей Песков: Путин может внести в Госдуму кандидатуру премьера сразу после инаугурации Захарова призвала другие страны последовать за Чехией и признать производство "Новичка"
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется77
Переговоры Китая и США провалились99
Певица погибла во время отдыха32
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой10
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение