«Лучше не пробовать»: Клинцевич ответил украинским националистам по акциям на Крымском мосту

Любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут жестко пресекаться. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Клинцевич также предупредил, что любые акции подобного рода будут рассматриваться как «незаконне вражеское вторжение».

Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями

— Франц Клинцевич.

Он также предупредил о том, что украинским националистам лучше даже не пробовать ступать на Крымский мост.

Лучше не пробовать!

— Франц Клинцевич.

Ранее лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал акцию на Керченском мосту. По словам радикалов, на мосту может появится баннер с надписью « Крым Украина ».