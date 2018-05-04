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Василий Голубев вошел в двадцатку эффективных губернаторов страны
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Василий Голубев вошел в двадцатку эффективных губернаторов страны 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Главу Ростовской области признали одним из самых успешных региональных руководителей. Работу Василия Юрьевича и его коллег оценивали российские политологи и политтехнологи, составившие в итоге «Национальный рейтинг губернаторов».
Изучив деятельность Голубева за март—апрель 2018 года, специалисты назвали ее эффективной.
— Явка на президентских выборах в регионе была хорошей, значительных нарушений не зафиксировано. По индексу промышленного производства Ростовская область попала в первую двадцатку по стране. Позиции Василия Голубева также улучшил ввод в эксплуатацию «Ростов Арены». Правда, на этом фоне отмечается рост слухов, пророчащих «крушение» стадиона в ближайшие годы. Но мы относимся к ним иронично, поскольку подобные умонастроения наблюдались и в других регионах, принимающих ЧМ-2018. Гораздо более важно, что за последнее время на Дону не было ни одного коррупционного скандала на уровне областной администрации, — отметили политологи.
До экспертов также дошли слухи о грядущей отставке губернатора, но это и неудивительно, ведь Василий Юрьевич регулярно становится объектом информационных атак.
— В основном доминируют позитивные вбросы о подъеме чиновника по служебной лестнице: ему прочат то пост губернатора Московской области, то продолжение карьеры на высоком федеральном уровне, — рассказали политологи. — Вместе с тем ему по-прежнему пытаются вменить не до конца решенный вопрос с компенсациями для погорельцев, неудовлетворительное транспортное сообщение с новым аэропортом и даже плохую игру футбольного клуба «Ростов». Также Василия Юрьевича любят попрекать его солидным возрастом.
Тем не менее по совокупности представленных мнений и в сравнении с соседями последние два месяца оказались для Голубева достаточно позитивными, о чем свидетельствует 15 место из 25 «Национального рейтинга губернаторов».
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